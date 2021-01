La figlia vip indossa una borsetta da 3mila euro Di chi si tratta

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 31 gennaio 2021) Che il popolo del web sia sempre pronto a puntare il dito contro chiunque, spesso anche senza motivo, è un fatto risaputo, ma forse qualche volta non ha tutti i torti. La commemorazione di Santa Devota Questa volta a essere passati sotto l’occhio e il giudizio implacabile degli internauti sono stati i reali del Principato di Monaco, in occasione della commemorazione di Santa Devota, mercoledì scorso 27 gennaio. Devota è la santa nata in Corsica che è stata torturata e uccisa per la sua fede cristiana: la leggenda vuole che due uomini per darle degna sepoltura abbiano deciso di portare il suo corpo in Africa via mare, ma a causa di una tempesta la barca sia approdata sulle rive del Principato, per questo in occasione della cerimonia i principi sono apparsi in tutto il loro splendore. Ma quello che ha suscitato polemiche e critiche è stato l’abbigliamento della piccola ...