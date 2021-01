La figlia della Rusic, nemica di Valeria Marini: cosa fa nella vita (Di domenica 31 gennaio 2021) Pochi conoscono Vittoria, la figlia di Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. Bellezza mozzafiato poco conosciuta sui social. Rita Rusic (GettyImages)Un uomo e due donne che se lo contendono. Quante volte sarà capitato di assistere ad una dinamica del genere, nella vita reale ma anche nel mondo dello spettacolo. Spesso ci si ritrova di fronte a dei triangoli amorosi che generano, in buona parte dei casi, anche tante polemiche. Uno di questi vede protagonista il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Uomo potente ma anche vittima di tantissime questioni spinose legate alla sua vita privata ma, soprattutto, al suo lavoro come produttore ma anche presidente di calcio (ricordate la sua Fiorentina?). Leggi anche -> Rita Rusic, il sospetto trova ... Leggi su kronic (Di domenica 31 gennaio 2021) Pochi conoscono Vittoria, ladi Ritae Vittorio Cecchi Gori. Bellezza mozzafiato poco conosciuta sui social. Rita(GettyImages)Un uomo e due donne che se lo contendono. Quante volte sarà capitato di assistere ad una dinamica del genere,reale ma anche nel mondo dello spettacolo. Spesso ci si ritrova di fronte a dei triangoli amorosi che generano, in buona parte dei casi, anche tante polemiche. Uno di questi vede protagonista il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. Uomo potente ma anche vittima di tantissime questioni spinose legate alla suaprivata ma, soprattutto, al suo lavoro come produttore ma anche presidente di calcio (ricordate la sua Fiorentina?). Leggi anche -> Rita, il sospetto trova ...

