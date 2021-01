La Croazia blocca gli eurodeputati diretti al check point dei migranti (Di domenica 31 gennaio 2021) Quattro parlamentari europei del Pd non hanno potuto ispezionare il campo profughi al confine con la Bosnia, dove migliaia di richiedenti asilo e rifugiati - tra cui molti minori - vivono in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 31 gennaio 2021) Quattro parlamentari europei del Pd non hanno potuto ispezionare il campo profughi al confine con la Bosnia, dove migliaia di richiedenti asilo e rifugiati - tra cui molti minori - vivono in ...

JoaquinS84 : RT @albo_interista: Quattro eurodeputati del PD vanno al confine tra Croazia e Bosnia per vedere come vengono respinti i clandestini. Fina… - aanddrreaa : RT @Marzia_M: Quindi ci sono 4 radical chic trombati alle elezioni italiane che vanno al confine tra Croazia e Bosnia per vedere come vengo… - Mariann46409026 : RT @Marzia_M: Quindi ci sono 4 radical chic trombati alle elezioni italiane che vanno al confine tra Croazia e Bosnia per vedere come vengo… - lapapera50 : RT @Marzia_M: Quindi ci sono 4 radical chic trombati alle elezioni italiane che vanno al confine tra Croazia e Bosnia per vedere come vengo… - Enki2270 : RT @albo_interista: Quattro eurodeputati del PD vanno al confine tra Croazia e Bosnia per vedere come vengono respinti i clandestini. Fina… -