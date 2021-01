La cinquestelle Costanzo | «Renzi è una pedina di Confindustria | il governo con lui rischia di snaturare il Movimento» – L’intervista

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il5 stelle è in subbuglio e i tentativi per nasconderlo servono a poco: è evidente che, mentre gli altri partiti stanno veicolando le proprie forze sul tavolo della trattativa, l’energie dei grillini si consumano cercando di tenere compatto il gruppo. Alessandro Di Battista, riferimento di decine di parlamentari, mina dall’esterno l’esito delle consultazioni attraverso i post su Facebook. E non è l’unico a essere rimasto coerente sulla linea del “mai più con”. Sono una decina i parlamentari che, la mattina del 31 gennaio, avrebbero dovuto riunirsi per decidere il da farsi: accettare di tornare alcon Italia viva o chiamarsi fuori dal? La riunione è saltata a causa della fuga di notizie, scrivono le agenzie. «Non esiste una fronda interna ai 5 stelle», chiarisce la deputata Jessica ...

... Jessicadel Movimento, che aggiunge: "In alcuni casi, come per gli addetti alle pulizie presso il Tribunale di Vicenza, attendono ancora gli arretrati dalla ditta appaltante. ......un doppio relatore - riuscendo così magari anche a spaccare il centrodestra - i...la soddisfazione dei leader della Lega e di Fdi per le parole con il leader di Forza Italia al...Li chiamano i kamikaze, ma anche gli Scappati. O peggio: «Adesso abbiamo il problema dei matti», dicono ai piani alti di M5S. Dove ci si è piegati, per realpolitik, al dialogo ...