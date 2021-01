Kabir Bedi | “Mio figlio Siddharth si è tolto la vita perché era schizofrenico”

(Di domenica 31 gennaio 2021) In una lunga intervista a Caterina Balivo, il miticosi è raccontato a “Vieni da me” nella puntata del 26 aprile dell’anno scorso. In particolare, l’attore reso noto da “Sandokan” ha colpito molto per le parole sul, morto suicida a soli 25 anni nel 1997. Nato dal primo matrimonio con Protima, dotato di un’intelligenza geniale e laureato in Informatica, il ragazzo si tolse lagravemente malato di schizofrenia. Il racconto nel programma di Rai1 è stato toccante: Miosi èlaera. Questa è una malattia terribileha effetti su persone giovani, geniali. ...

zazoomblog : Kabir Bedi lutto il suo suicidio l’ha devastato - #Kabir #lutto #suicidio #devastato - zazoomblog : Parveen Dunsanj moglie Kabir Bedi la proposta è stata inaspettata? - #Parveen #Dunsanj #moglie #Kabir - infoitcultura : Can Yaman sarà Sandokan: il commento di Kabir Bedi - CaterinaFumaro1 : @Le_Yamanine @guldemcan @samish80 @aydan_m_ @1Sanaat @c_ofcanyaman @ItalyCan @MerveEKCD @can_yaman_int Questa è una… - CorriereUmbria : Kabir Bedi, il leggendario 'Sandokan': età, matrimoni, figli e amori #DomenicaIn #Rai1 #MaraVenier #KabirBedi… -

Ultime Notizie dalla rete : Kabir Bedi

Parveen Dusanj è la moglie di, entrata nella vita dell'attore nel 2006. Dopo la fine del primo matrimonio con Protima, dalla quale ha avuto due figli, dopo la fine dell'amore con Susan Humphreys, da cui ha avuto ...tra carriera e vita privata nella lunga intervista in programma oggi, domenica 31 gennaio 2021, a Domenica In . Il celebre attore di Lahore sarà tra i grandi protagonisti del salotto di ...Vita privata di Kabir Bedi oggi: quanti anni ha, quanto è alto e pesa, dov'è nato. Le 3 ex mogli e la moglie attuale, 3 figli, figlio modello ...Kabir Bedi sarà tra gli ospiti di 'Domenica In' ma sapeva che è in arrivo il 'nuovo' Sandokan? Chi è il più sexy tra i due?