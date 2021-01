Juventus-Roma, pesantissima tegola: mancheranno 2 big! (Di domenica 31 gennaio 2021) Juventus-Roma, pesantissima tegola: mancheranno infatti 2 big nella super sfida del prossimo turno di Serie A. Il big match della ventunesima giornata di Serie A tra Juventus e Roma, in programma sabato prossimo alle ore 18:00, perde due dei giocatori più attesi. Si tratta, infatti, di Rodrigo Bentancur e Lorenzo Pellegrini che non saranno in L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021)infatti 2 big nella super sfida del prossimo turno di Serie A. Il big match della ventunesima giornata di Serie A tra, in programma sabato prossimo alle ore 18:00, perde due dei giocatori più attesi. Si tratta, infatti, di Rodrigo Bentancur e Lorenzo Pellegrini che non saranno in L'articolo proviene da Inews.it.

Lorenzo Pellegrini non ci sarà contro la Juventus in campionato: il centrocampista della Roma è stato ammonito. Era diffidato

Roma, grana Fonseca: infortunio Smalling. E Pellegrini salta la Juventus

ROMA - Due grane per Paulo Fonseca in vista del big match contro la Juventus . La prima è l'infortunio di Chris Smalling che dopo dodici minuti del match contro il Verona è stato costretto a uscire ...

