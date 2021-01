Juventus, Khedira vicino all’Hertha Berlino: oggi le visite mediche (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo le ultime notizie arrivate dalla Germania, Sami Khedira sta per firmare con l’Hertha Berlino. oggi le visite mediche Secondo quanto riportato da Kicker, Sami Khedira sarebbe vicino a trasferirsi all’Hertha Berlino. Il centrocampista tedesco, da ieri in Germania, svolgerebbe questa mattina le visite mediche, con successiva firma sul contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Potrebbe così risolversi la questione Khedira per la Juve, con il calciatore finito fuori dai progetti di Andrea Pirlo per questa stagione ma sempre presente alla Continassa per svolgere gli allenamenti insieme alla squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Secondo le ultime notizie arrivate dalla Germania, Samista per firmare con l’HerthaleSecondo quanto riportato da Kicker, Samisarebbea trasferirsi. Il centrocampista tedesco, da ieri in Germania, svolgerebbe questa mattina le, con successiva firma sul contratto. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Potrebbe così risolversi la questioneper la Juve, con il calciatore finito fuori dai progetti di Andrea Pirlo per questa stagione ma sempre presente alla Continassa per svolgere gli allenamenti insieme alla squadra. Leggi su Calcionews24.com

