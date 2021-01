Juventus, Khedira all’Hertha Berlino: già svolte le visite mediche (Di domenica 31 gennaio 2021) Sta per arrivare la parola fine alla telenovela relativa a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco è pronto a lasciare la Juventus e a tornare in Bundesliga, dove lo attende l’Hertha Berlino. Il giocatore è nella capitale tedesca dalla giornata di sabato e ha già svolto parte delle visite mediche. Al termine dei controlli firmerà il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Sta per arrivare la parola fine alla telenovela relativa a Sami. Il centrocampista tedesco è pronto a lasciare lae a tornare in Bundesliga, dove lo attende l’Hertha. Il giocatore è nella capitale tedesca dalla giornata di sabato e ha già svolto parte delle. Al termine dei controlli firmerà il L'articolo

