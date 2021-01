Juventus, cessione imminente: incontro decisivo con il Torino, c’è l’accordo (Di domenica 31 gennaio 2021) Juventus – Rolando Mandragora non è più un calciatore della Juventus. Infatti, dopo il prestito all’Udinese, sembra aver trovato l’accordo con un nuovo club. Il centrocampista era finito nel mirino di tante squadre, ma il Torino l’ha spuntata. La trattativa che porterà, se si dovesse chiudere, Mandragora al Torino ha subito una nuova accelerata nelle ultime ore, proprio alla vigilia della chiusura della sessione di mercato di gennaio Juventus, Mandragora al Torino Secondo quanto riportato da ilBianconero.com e da Calciomercato.com, il Torino ha chiuso per l’arrivo di Rolando Mandragora: il centrocampista in prestito all’Udinese, ma di proprietà della Juventus, è pronto a tornare a Torino, ma questa volta nei panni ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 31 gennaio 2021)– Rolando Mandragora non è più un calciatore della. Infatti, dopo il prestito all’Udinese, sembra aver trovatocon un nuovo club. Il centrocampista era finito nel mirino di tante squadre, ma ill’ha spuntata. La trattativa che porterà, se si dovesse chiudere, Mandragora alha subito una nuova accelerata nelle ultime ore, proprio alla vigilia della chiusura della sessione di mercato di gennaio, Mandragora alSecondo quanto riportato da ilBianconero.com e da Calciomercato.com, ilha chiuso per l’arrivo di Rolando Mandragora: il centrocampista in prestito all’Udinese, ma di proprietà della, è pronto a tornare a, ma questa volta nei panni ...

