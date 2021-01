Juventus, Bonucci avvisa le rivali per la Serie A: il post social su Instagram (Di domenica 31 gennaio 2021) Fa festa la Juventus dopo la vittoria contro la Sampdoria in campionato nella 20^ giornata di Serie A. Sorride e carica l'ambiente anche Leonardo Bonucci, difensore bianconero, che sui social, precisamente sul proprio profilo Instagram, lancia un chiaro messaggio anche alle antagoniste del torneo nostrano.Bonucci: carica socialcaption id="attachment 986961" align="alignnone" width="732" Bonucci (getty images)/caption"Chiuso un gennaio ottimo", ha scritto Bonucci nel suo post social. Poi, ecco l'avviso alle rivali di Serie A, soprattutto Milan e Inter, attualmente al primo e al secondo posto in classifica. "La Juventus c'è. Avanti ... Leggi su itasportpress (Di domenica 31 gennaio 2021) Fa festa ladopo la vittoria contro la Sampdoria in campionato nella 20^ giornata diA. Sorride e carica l'ambiente anche Leonardo, difensore bianconero, che sui, precisamente sul proprio profilo, lancia un chiaro messaggio anche alle antagoniste del torneo nostrano.: caricacaption id="attachment 986961" align="alignnone" width="732"(getty images)/caption"Chiuso un gennaio ottimo", ha scrittonel suo. Poi, ecco l'avviso allediA, soprattutto Milan e Inter, attualmente al primo e al secondoo in classifica. "Lac'è. Avanti ...

tuttosport : #Juve, #Bonucci suona la carica: 'Gennaio ottimo, ci siamo' ??? - ZZiliani : @pisto_gol @FukJuv Non è che fanno discutere: fanno venire il vomito. E quella di Bonucci è una gomitata in pieno v… - ItaSportPress : Juventus, Bonucci avvisa le rivali per la Serie A: il post social su Instagram - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Juve, #Bonucci suona la carica: 'Gennaio ottimo, ci siamo' ??? - SimoneAvsim : In #SampJuve si sono visti degli sviluppi differenti da parte degli uomini di #Pirlo: Bonucci più alto ad impostare… -