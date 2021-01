Juventus | Bergomi | “Pirlo ha trovato gli interpreti giusti Chiellini è fondamentale”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Beppesi è espresso in merito alladi Andrea, a suo parere cresciuta e finalmente ‘completa’ dopo la vittoria ai danni della Sampdoria, durante Sky Calcio Club. Secondo il parere dell’ex difensore dell’Inter, il tecnico bianconero hagliper poter vincere con continuità: “Forse è la prima volta cheha a disposizione tutti gli uomini. Certamente manca ancora Dybala.? Per me il difensore è questo. Il calcio di oggi deve proporre atleti che partono da dietro e giocano bene con i piedi. La sua leadership, il suo carisma, come compatta la linea: sono componenti fondamentali.hai tre centrocampisti. McKennie di ...

sportface2016 : Il giudizio di Beppe #Bergomi sulla #Juventus di Andrea #Pirlo - barman_73 : RT @Dario_Ghiro: Da questa grafica si evince che: Facendo la somma dei punti la #Juve è la PEGGIORE delle prime 7. Il voto più alto alla #J… - Dario_Ghiro : Da questa grafica si evince che: Facendo la somma dei punti la #Juve è la PEGGIORE delle prime 7. Il voto più alto… - AlessandroFot10 : Juve settima #skycalcioclub #skycalcio #skysport24 #caressa #bergomi #piccinini #juventus #juve #pirlo #seriea -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Bergomi

Sportface.it

ha infatti dichiarato: "L' Inter non è obbligata a vincere lo scudetto perché la, anche se c'è stato un cambiamento evidente, è ancora avanti per valori". L'ex giocatore nerazzurro ...In studio Stefano De Grandis e Dalila Setti, con Beppe, Sandro Piccinini, Luca Marchegiani ... in testa al campionato, e lacampione in carica che si daranno battaglia a distanza. ...Beppe Bergomi si è espresso in merito alla Juventus di Andrea Pirlo, a suo parere cresciuta e finalmente 'completa' dopo la vittoria ai danni della Sampdoria, durante Sky Calcio Club. Secondo il parer ...Da venerdì 29 gennaio, a domenica 31 gennaio, appuntamento con la Serie A, in campo per la ventesima giornata del campionato 2020/2021. Sky ...