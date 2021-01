Juventus | Bentancur nel postpartita | “Con la palla al piede… mamma mia!”

Leggi su tuttojuve24

(Di domenica 31 gennaio 2021) Una buonabatte 0-2 la Sampdoria in trasferta ed ottiene tre punti preziosissimi per mantenersi agganciata al treno scudetto. Vecchia Signora momentaneamente terza alle spalle di Milan ed Inter, vittoriose contro Bologna e Benevento, in attesa delle partite di oggi che andranno a completare il quadro della ventesima giornata di Serie A. LEGGI ANCHE: Calciomercato, affare fatto: doppio scambio con l'Atalanta La squadra di Pirlo pare abbia trovato una propria fisionomia ed i miglioramenti sono evidenti, sia dal punto di vista dei risultati, che delle prestazioni. Con un centrocampo a tre, lasoffre meno e riesce a coprire meglio gli spazi, al netto di errori da matita rossa che hanno permesso alla Sampdoria di presentarsi pericolosamente in area in più di un’occasione. Ma tutto sommato, i bianconeri sono in ...