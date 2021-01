juventusfc : Subito al lavoro al #TrainingCenter Latest news: - JuventusFCYouth : #Under23 | Al lavoro verso #JuveGianaErminio ???? ?? - gobboisback : RT @juventusfc: Testa alla #CoppaItalia ?? Le ultime dal #TrainingCenter: - CorSport : #Juve al lavoro per la sfida con l'#Inter: 'Ecco qual è la parola d'ordine' ?? - sportli26181512 : Juve al lavoro per la sfida con l'Inter: 'Ecco qual è la parola d'ordine': Il club bianconero ha fornito i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve lavoro

... " Latorna da Genova con 3 punti e prosegue il cammino in campionato, ma all'orizzonte c'è già la Coppa Italia, per una semifinale che significa Inter -martedì sera a San Siro. Ecco ...Con molta serenità' SU MERTENS - ' Mertens deve fare una settimana dia parte perché aveva una caviglia non ancora perfetta. Ha fatto un grande sforzo per la Supercoppa con la, dopodiché ...Szczesny 6 – La Sampdoria non lo impensierisce mai, nell’unica occasione Chiellini salva il risultato. Cuadrado 6.5 – Si vede meno del solito in avanti, ma è molto attento senza palla. Insieme a McKen ...Livio Sgarbi, mental coach, che negli anni ha lavorato con Carlo Ancelotti, ha esaminato il lavoro di Gennaro Gattuso alla guida del Napoli.