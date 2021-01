Italia in zona gialla. Speranza e Cts si stracciano le vesti: “Pericolo non scampato, no assembramenti” (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Domani quasi tutta l’Italia passerà in zona gialla e Speranza in coro con il Cts già si straccia le vesti: “Non significa che il Pericolo è scampato“, “evitare gli assembramenti altrimenti la curva esplode“. Il ministro della Salute e gli esperti del Comitato tecnico-scientifico insomma mettono le mani avanti perché da domani 1 febbraio soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano resteranno in arancione (e nessuna regione in zona rossa). Questo significa riaperture di bar, ristoranti e musei in gran parte del Paese. Significa Italiani che mettono il naso fuori di casa. Uno scenario che preoccupa chi vorrebbe tenere tutti tappati in casa il più tempo possibile. Da domani ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen – Domani quasi tutta l’passerà inin coro con il Cts già si straccia le: “Non significa che il“, “evitare glialtrimenti la curva esplode“. Il ministro della Salute e gli esperti del Comitato tecnico-scientifico insomma mettono le mani avanti perché da domani 1 febbraio soltanto Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano resteranno in arancione (e nessuna regione inrossa). Questo significa riaperture di bar, ristoranti e musei in gran parte del Paese. Significani che mettono il naso fuori di casa. Uno scenario che preoccupa chi vorrebbe tenere tutti tappati in casa il più tempo possibile. Da domani ...

