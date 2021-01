Italia gialla, Sileri: 'Giusto riaprire progressivamente' (Di domenica 31 gennaio 2021) A poche ore dal ritorno in zona gialla per quasi tutta Italia, a eccezione di sei regioni che resteranno in arancione, il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri , si dice favorevole a una graduale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) A poche ore dal ritorno in zonaper quasi tutta, a eccezione di sei regioni che resteranno in arancione, il viceministro alla Salute, Pierpaolo, si dice favorevole a una graduale ...

NicolaPorro : ?? La #crisidigoverno è un gioco dell'oca, #Renzi mira al pieno di poltrone, i 25 anni del Foglio, la sorpresa del n… - Agenzia_Ansa : #Covid, in calo i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.252, 237 vittime. Intanto è 'febbre gialla' in vis… - fattoquotidiano : Dopo la decisione del ministero della Salute di far slittare in zona gialla quasi tutte le Regioni in tanti si sono… - Anto202016 : RT @AzzurraBarbuto: Da domani quasi tutta l’Italia zona gialla e si ricomincerà con le prime pagine: “Allarme assembramenti”, “Allarme cont… - newyorkeasley : Da domani quasi tutta l’italia sarà in zona gialla. Scommetto che tra due settimane tutti i tg ci bombarderanno di… -