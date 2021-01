Israele | migliaia di ebrei ortodossi ai funerali del rabbino morto di Covid Ministro Salute | “Evento che provocherà altri morti”

(Di domenica 31 gennaio 2021) Nel corso della pandemia in, il mancato rispetto delle norme antida parte delle comunità di(haredim) ha più volte provocato importanti aumenti di contagi. In più, il gruppo religioso si è spesso scontrato con le forze dell’ordine per protestare contro ripetuti tentativi di chiusura delle loro istituzioni educative ordinate nel contesto del lockdown nazionale, che ha determinato anche restrizioni nelle loro celebrazioni religiose. Oggi finiscono nel mirino per il funerale dell’influenteRabbi Meshulam Dovid Soloveitchik,a 99 anni proprio a causa del: una celebrazione a cui hanno partecipatodi haredim. ??? ????? ????? ?? ????????: ??????? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ?? ?????? ???? ...

Non è un caso che in Israele e negli Stati Uniti ciò sia stato affidato a persone con consolidata ... perch di questo si tratta se si vogliono (e si devono) vaccinare centinaia di migliaia di persone ...L'Usa Day e poco tempo dopo l'Israele Day, 'quando ancora non si parlava di ritorno dell'... migliaia di persone su una redazione di sei persone. Era nata una comunità'. Lettori che vogliono ...Nel corso della pandemia in Israele, il mancato rispetto delle norme anti Covid da parte delle comunità di ebrei ortodossi (haredim) ha più volte provocato importanti aumenti di contagi. In più, il gr ...