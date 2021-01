Isola dei Famosi 2021, il cast si compone: ecco altri due nomi verso l’Honduras (Di domenica 31 gennaio 2021) Proseguono le indiscrezioni sul potenziale nuovo cast dell’Isola dei Famosi 2021, in partenza dal prossimo 8 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. E se Elenoire Casalegno sarà l’inviata e Ilary Blasi la conduttrice, i concorrenti – attualmente – sono un gigantesco “Meh!”, ecco le nuove anticipazioni di Blogo. Isola dei Famosi 2021, il cast... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 31 gennaio 2021) Proseguono le indiscrezioni sul potenziale nuovodell’dei, in partenza dal prossimo 8 marzo sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. E se Elenoire Casalegno sarà l’inviata e Ilary Blasi la conduttrice, i concorrenti – attualmente – sono un gigantesco “Meh!”,le nuove anticipazioni di Blogo.dei, il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

