"Intestino, come mi ha ridotto il coronavirus": la drammatica confessione di Ornella Vanoni, silenzio in studio (Di domenica 31 gennaio 2021) Ed è subito Ornella Vanoni-show. Lo spettacolo è quello che la cantante offre a Domenica In, il programma di Mara Venier in onda su Rai 1, la puntata è quella di oggi, domenica 31 gennaio. Incontenibile, divertente, tra scivoloni e battute. Insomma, conquista subito il pubblico dopo il primo segmento di trasmissione dedicato al coronavirus, con l'intervista a Walter Ricciardi, il consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza. Strepitosa anche la battuta rivolta ai virologi appena entrata in studio: "Allora come va?", chiede la Vanoni, un po' come se fosse nel salotto di casa sua. Dunque, la cantante parla del coronavirus, che aveva contratto e che ha sconfitto. Ornella Vanoni spiega che "a causa del

