Inter-Benevento | Pasqua scontenta tutti | la moviola

Leggi su intermagazine

(Di domenica 31 gennaio 2021) LadiVittoria facile per l’che nella prima giornata del girone di ritorno batte nettamente ilcon un netto 4 a 0. Prova sottotono per l’arbitroche, nel primo tempo, non assegna due possibili calci di rigore (uno per parte)ndo di più gli ospiti. Ecco lesude la Gazzetta dello Sport in edicola oggi. “Gestione confusionaria e diverse scelte, tutte sue, che non convincono. Poi la partita prende la sua strada, ma gli sbagli ci sono eno un po’. All’11’ Ranocchia spinge e tira giù Lapadula che gli si mette davanti. Il frame del Var mostra che il contatto avviene fuori dall’area, ma c’è e ...