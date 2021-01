Infortunio per Sofia Goggia, stagione finita (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovo Infortunio per Sofia Goggia. La bergamasca è caduta durante il ritorno a valle dopo l’annullamento del Super G. GARMISCH (GERMANIA) – Italia dello sci in ansia per l’Infortunio di Sofia Goggia. La bergamasca, come confermato dalla Fisi, è caduta durante il percorso per ritornare a valle dopo l’annullamento del Super G di Garmisch per la nebbia. L’Infortunio di Sofia Goggia Dopo la notizia dell’annullamento della gara, Sofia ha deciso di ritornare a valle attraverso la pista turistica e non quella utilizzata per la gara. Una caduta molto probabilmente causata dalla neve fresca. Immediato l’intervento dei sanitari che l’avrebbero portata via in barella. La squadra italiana ha deciso per il trasferimento a ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nuovoper. La bergamasca è caduta durante il ritorno a valle dopo l’annullamento del Super G. GARMISCH (GERMANIA) – Italia dello sci in ansia per l’di. La bergamasca, come confermato dalla Fisi, è caduta durante il percorso per ritornare a valle dopo l’annullamento del Super G di Garmisch per la nebbia. L’diDopo la notizia dell’annullamento della gara,ha deciso di ritornare a valle attraverso la pista turistica e non quella utilizzata per la gara. Una caduta molto probabilmente causata dalla neve fresca. Immediato l’intervento dei sanitari che l’avrebbero portata via in barella. La squadra italiana ha deciso per il trasferimento a ...

