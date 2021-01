Infermiera covid vince una vacanza: 7 giorni sola in un faro vedrà 70 film in anteprima (Di domenica 31 gennaio 2021) Battendo ben 12.000 concorrenti da tutto il mondo, un’Infermiera spesasi in modo particolare nella lotta al covid in Svezia ha vinto una vacanza molto particolare: una settimana in completo isolamento in un faro su uno scoglio nel Mare del Nord, da dove potrà guardare tutti i 70 film in concorso al filmfestival di Goteborg, che quest’anno sarà esclusivamente online per contenere i contagi.La vincitrice di quest’esperienza unica si chiama Lisa Enroth, ha 41 anni, vive e lavora a Skovde, cittadina a est di Goteborg. Sul faro non avrà né cellulare né altri mezzi di comunicazione tranne un tablet non connesso ma sul quale potrà registrare le sue emozioni e il suo diario, ma sarà guardata ‘a distanza’ da un addetto alla sua sicurezza, l’unica altra persona ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Battendo ben 12.000 concorrenti da tutto il mondo, un’spesasi in modo particolare nella lotta alin Svezia ha vinto unamolto particolare: una settimana in completo imento in unsu uno scoglio nel Mare del Nord, da dove potrà guardare tutti i 70in concorso alfestival di Goteborg, che quest’anno sarà esclusivamente online per contenere i contagi.La vincitrice di quest’esperienza unica si chiama Lisa Enroth, ha 41 anni, vive e lavora a Skovde, cittadina a est di Goteborg. Sulnon avrà né cellulare né altri mezzi di comunicazione tranne un tablet non connesso ma sul quale potrà registrare le sue emozioni e il suo diario, ma sarà guardata ‘a distanza’ da un addetto alla sua sicurezza, l’unica altra persona ...

