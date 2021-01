In Veneto i banchi a rotelle finiscono in magazzino (Di lunedì 1 febbraio 2021) . L’assessore: “Erano causa di mal di schiena”. VERONA – . La decisione è stata presa dall’assessore all’Istruzione, Elena Donazzan, dopo un confronto con i sindacati e le autorità locali. Alla fine si è deciso di accettare la richiesta da parte di Daniela Avanzi (segretaria della Snals) per problemi posturali agli alunni delle medie. Nelle prossime settimane, quindi, possibile un ritorno dei banchi normali in Veneto. In futuro non si esclude che anche altre regioni possano prendere una decisione simile. La motivazione A spiegare il perché di questa decisione è stata proprio l’assessore Donazzan: “Abbiamo tutti convenuto che in questo momento delicatissimo di ripartenza, ci sia bisogno di serenità, soprattutto per le famiglie interessate, di informazioni univoche e certe, evitando continue altalene e cambi repentini di rotta, in particolare ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) . L’assessore: “Erano causa di mal di schiena”. VERONA – . La decisione è stata presa dall’assessore all’Istruzione, Elena Donazzan, dopo un confronto con i sindacati e le autorità locali. Alla fine si è deciso di accettare la richiesta da parte di Daniela Avanzi (segretaria della Snals) per problemi posturali agli alunni delle medie. Nelle prossime settimane, quindi, possibile un ritorno deinormali in. In futuro non si esclude che anche altre regioni possano prendere una decisione simile. La motivazione A spiegare il perché di questa decisione è stata proprio l’assessore Donazzan: “Abbiamo tutti convenuto che in questo momento delicatissimo di ripartenza, ci sia bisogno di serenità, soprattutto per le famiglie interessate, di informazioni univoche e certe, evitando continue altalene e cambi repentini di rotta, in particolare ...

