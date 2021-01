In Russia tornano le proteste pro Navalny: oltre 2 mila fermi in tutto il Paese. La condanna degli Usa contro le «tattiche brutali» del governo (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella mattina di oggi, 31 gennaio, la polizia russa ha fermato in almeno 35 città oltre 2.119 persone che partecipavano alle proteste organizzate su scala nazionale per chiedere la liberazione di Alexei Navalny, oppositore numero uno di Vladimir Putin. La notizia è stata diffusa dalla ong OVD-Info che riporta anche il dato di 469 fermi a Mosca e 211 a San Pietroburgo.. Le proteste non hanno risparmiato neanche la costa est del Paese, inclusa la città di Vladivostok, dove i fermi sono stati centinaia. La polizia russa ha fermato anche la moglie dell’attivista, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso l’oppositore russo. A San Pietroburgo, intanto, è stato aperto un procedimento ... Leggi su open.online (Di domenica 31 gennaio 2021) Nella mattina di oggi, 31 gennaio, la polizia russa ha fermato in almeno 35 città2.119 persone che partecipavano alleorganizzate su scala nazionale per chiedere la liberazione di Alexei, oppositore numero uno di Vladimir Putin. La notizia è stata diffusa dalla ong OVD-Info che riporta anche il dato di 469a Mosca e 211 a San Pietroburgo.. Lenon hanno risparmiato neanche la costa est del, inclusa la città di Vladivostok, dove isono stati centinaia. La polizia russa ha fermato anche la moglie dell’attivista, Yulia Navalnaya, mentre andava assieme a un gruppo di manifestanti verso il carcere di Matrosskaya Tishina di Mosca, dove è rinchiuso l’oppositore russo. A San Pietroburgo, intanto, è stato aperto un procedimento ...

RaiNews : I sostenitori di #Navalny tornano in piazza per chiederne la liberazione, nonostante gli avvertimenti delle autorit… - Lucia05149332 : RT @RaiNews: I sostenitori di #Navalny tornano in piazza per chiederne la liberazione, nonostante gli avvertimenti delle autorità russe per… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: I sostenitori di #Navalny tornano in piazza per chiederne la liberazione, nonostante gli avvertimenti delle autorità russe per… - Notiziedi_it : In Russia tornano le proteste pro Navalny: quasi 900 fermi in tutto il Paese - FrankTaricone : RT @RaiNews: I sostenitori di #Navalny tornano in piazza per chiederne la liberazione, nonostante gli avvertimenti delle autorità russe per… -