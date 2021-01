In Russia | proteste contro la detenzione di Navalny | migliaia di arresti

LiaQuartapelle : Dalla Russia arrivano notizie di centinaia di arresti tra cui Yulia Navalnya e immagini di decine di migliaia di ma… - fattoquotidiano : Proteste pro-Navalny nelle città su tutti gli 11 fusi orari della Russia: più di mille persone fermate - sole24ore : Navalny, nuove proteste in Russia:?la polizia blinda il centro di Mosca - CavalliniManola : RT @FiomGD: ?????? Il mondo questa settimana - CrescenzoRajola : Intanto, nel resto del mondo, tra esplosioni a Mogadiscio, tensioni ai confini del Sudan, proteste ad Est, si segna… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia proteste

Read More World: manifestazioni pro Navalny: arrestata moglie Julia 31 Gennaio 2021 Fermata la moglie di Alexei Navalny, Julia, allea Mosca in sostegno del blogger e leader dell'...Continuano nell'interaleper chiedere la liberazione dell'oppositore Aleksej Navalny. Oggi la polizia russa ha arrestato in oltre 35 città dellamigliaia di attivisti che partecipavano ai cortei. Le ...AGI - Nuova domenica di proteste in decine di città russe, che hanno accolto l'appello dell'oppositore Aleksei Navalny, incarcerato due settimane fa al suo rientro in Russia dalla Germania, dove aveva ...E' stata rilasciata la moglie dell’attivista russo in carcere, Aleksej Navalnyj Julia Navalnayja . Era stata fermata oggi, ...