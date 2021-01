Immigrazione, “Italiani e no”: la responsabilità disattesa dell’Occidente e la storia di un Paese a galla su 30 anni di paure (Di domenica 31 gennaio 2021) Come siamo finiti a ignorare le centinaia di persone accampate sotto la neve e senza cibo al confine italo-sloveno? Come le promesse dell’Europa hanno via via perso di significato? Come il rispetto dei diritti umani è finito in coda alle liste di priorità? Per trovare un filo in 30 anni di gestione del fenomeno migratorio in Italia e non solo, basta mettere in fila i fatti. Senza dimenticare la copertura mediatica, gli sbalzi dell’opinione pubblica e le caotiche politiche bipartisan. L’operazione preziosa l’ha fatta Goffredo Buccini, inviato speciale ed editorialista del Corriere della sera, nel libro “Italiani e no” (edizioni Solferino). Il risultato? Un caos di proclami, tentativi raffazzonati di governare fenomeni inarrestabili e, uno degli aspetti più allarmanti, l’incapacità di pensare sul lungo periodo. Oltre le paure insomma, i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Come siamo finiti a ignorare le centinaia di persone accampate sotto la neve e senza cibo al confine italo-sloveno? Come le promesse dell’Europa hanno via via perso di significato? Come il rispetto dei diritti umani è finito in coda alle liste di priorità? Per trovare un filo in 30di gestione del fenomeno migratorio in Italia e non solo, basta mettere in fila i fatti. Senza dimenticare la copertura mediatica, gli sbalzi dell’opinione pubblica e le caotiche politiche bipartisan. L’operazione preziosa l’ha fatta Goffredo Buccini, inviato speciale ed editorialista del Corriere della sera, nel libro “e no” (edizioni Solferino). Il risultato? Un caos di proclami, tentativi raffazzonati di governare fenomeni inarrestabili e, uno degli aspetti più allarmanti, l’incapacità di pensare sul lungo periodo. Oltre leinsomma, i ...

