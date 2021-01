Il vento gelido della protesta sferza la Russia (Di domenica 31 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un’ondata di gelo si é abbattuta sulla Russia. E questa mattina il vento della protesta ha soffiato dalla Siberia a L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT. Leggi su millenniumnews (Di domenica 31 gennaio 2021) MILLENNIUMNEWS.IT - Le verità mai dette Un’ondata di gelo si é abbattuta sulla. E questa mattina ilha soffiato dalla Siberia a L'articolo proviene da MILLENNIUMNEWS.IT.

ilkiton68 : Sto sulla strada a combattere con pioggia e gelido vento forte. - FrancoLaratta : È ancora buio È un giorno gelido La rosa chiude i petali Il vento squarcia il silenzio Non può essere vero È sicu… - Leonard48598239 : RT @ladivoralibri: del ricordo.È morto tre anni fa, a febbraio,in quei giorni sferzati da un gelido vento siberiano che si era impossessato… - 1gJSeJ9vjoSmz8E : RT @MariaWedde: Tempus fugit A. Bordoni Ammiro i tuoi occhi e maledico il vento che spazza via, gelido, i ricordi. Mi immergo nella dolcezz… - ColucciLc : RT @MariaWedde: Tempus fugit A. Bordoni Ammiro i tuoi occhi e maledico il vento che spazza via, gelido, i ricordi. Mi immergo nella dolcezz… -