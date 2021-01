“Il tenente dei carabinieri”, stasera in tv Enrico Montesano e Nino Manfredi sull’Airone 6 (Di domenica 31 gennaio 2021) È una vecchia brigata di attori. Dalle facce sembrano dover essere arrestati, invece sono al servizio della giustizia, a svelare il lato oscuro della città eterna, tra misteri, crimini e fattacci. A rapporto in commissariato, risponderanno il tenente Duilio Cordelli (‘senza divisa’ Enrico Montesano), il colonnello Marino Vinci (‘in borghese’ Nino Manfredi), e il vice brigadiere Nautico Lodifé (Massimo Boldi spogliato dell’uniforme). A raccontare le cronache della capitale, com’era e com’è, ci pensa “Il tenente dei carabinieri“, stasera in tv. Un film classe 1986, con la regia di Maurizio Ponzi. I pregiudizi, le verità scomode, i volti loschi che trovano rifugio all’ombra del Cupolone, si tingeranno di divertimento. Montecitorio, il Quirinale, i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) È una vecchia brigata di attori. Dalle facce sembrano dover essere arrestati, invece sono al servizio della giustizia, a svelare il lato oscuro della città eterna, tra misteri, crimini e fattacci. A rapporto in commissariato, risponderanno ilDuilio Cordelli (‘senza divisa’), il colonnello Marino Vinci (‘in borghese’), e il vice brigadiere Nautico Lodifé (Massimo Boldi spogliato dell’uniforme). A raccontare le cronache della capitale, com’era e com’è, ci pensa “Ildei“,in tv. Un film classe 1986, con la regia di Maurizio Ponzi. I pregiudizi, le verità scomode, i volti loschi che trovano rifugio all’ombra del Cupolone, si tingeranno di divertimento. Montecitorio, il Quirinale, i ...

