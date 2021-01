Il sindacalista Soumahoro lancia il progetto politico ‘Invisibili in movimento’: “Esercito di lavoratori senza diritti merita rappresentanza” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il sindacalista simbolo della lotta al caporalato Aboubakar Soumahoro lancia da Napoli il progetto politico “Invisibili in movimento”. “C’è un Esercito di lavoratori senza diritti ai quali vogliamo dare un volto – dice Aboubakar – vogliamo federare tutte quelle realtà umane e lavorative, dalle partite Iva ai braccianti, dai disoccupati ai precari fino ai rider per creare una comunità politica che metta al centro il tema del lavoro. Vogliamo unire tutte queste realtà per migliorare la condizione di soggetti diversi ma accomunati dagli stessi bisogni e lo vogliamo fare da protagonisti, non ci vogliamo più limitare a portare le nostre istanze nei palazzi della politica”. Un progetto ancora allo stato embrionale visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Ilsimbolo della lotta al caporalato Aboubakarda Napoli il“Invisibili in movimento”. “C’è undiai quali vogliamo dare un volto – dice Aboubakar – vogliamo federare tutte quelle realtà umane e lavorative, dalle partite Iva ai braccianti, dai disoccupati ai precari fino ai rider per creare una comunità politica che metta al centro il tema del lavoro. Vogliamo unire tutte queste realtà per migliorare la condizione di soggetti diversi ma accomunati dagli stessi bisogni e lo vogliamo fare da protagonisti, non ci vogliamo più limitare a portare le nostre istanze nei palazzi della politica”. Unancora allo stato embrionale visto che ...

