Il salto quantico di Amore e Psiche | un’istoria manoscritta nell’archetipo del DNA

(Di domenica 31 gennaio 2021) “Questo cosmo, che è il medesimo per tutti, non lo fece nessuno degli dei né degli uomini, ma sempre era, è e sarà fuoco sempre vivente, che si accende e si spegne secondo giusta misura” Eraclito, Frammenti “Anche quel piccolo frammento che tu rappresenti, o uomo meschino, ha sempre il suo intimo rapporto con il cosmo e un orientamento ad esso, anche se non sembra che tu ti accorga che ogni vita sorge per il Tutto e per la sua felice condizione dell’universa armonia. Non per te infatti questa vita si svolge, ma tu piuttosto viene generato per la vita cosmica” Platone, Leggi, Libro X “L’Homo sapiens, non è saggio in virtù del nome che si è auto-assegnato… Per me la specie puzza di arroganza pregna di ignoranza” Lynn Margulis, “Forse la radice profonda della scienza è la poesia: saper vedere al di là del visibile”. Carlo Rovelli, L’ordine del tempo, 2017 Prosegue ...