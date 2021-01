(Di domenica 31 gennaio 2021) I tabloid britannici non hanno fatto mistero (a loro scrivere) de fatto chenon andasse proprio d’accordo con Meghan Markle. Ma ora una delle maggiori esperte di rumors reali, Katie Nicholl, ha detto a Channel 5 che la cosa, almeno inizialmente, è valsa anche nel senso opposto.ilha spostatoMiddleton, infatti,non sarebbe stato affatto contento e dopo ha fatto notare agli amici di come ilfosse diventato “estremamente”. Intanto, la True Royalty TV ha fatto sapere chesarebbero pronti a riconciliarsi cone Meghan per il bene della famiglia reale. Ma c’è un piccolo problema. Stando al Daily Mail, Meghan non ha alcuna ...

Noovyis : (Il principe Harry sul fratello William: “Da quando ha sposato Kate è noioso”. La rivelazione inattesa) Playhitmus… - FQMagazineit : Il principe Harry sul fratello William: “Da quando ha sposato Kate è noioso”. La rivelazione inattesa - ValentinaC : Principe Harry e Meghan Markle, divorzio in vista? - __novecento_ : Harry Potter e il Principe Mezzosangue - g0ldenxkmm : RT @giulsxharry: prince harry... no scusate ma chi guardate il principe harry è a destra -

Le fonti della testata hanno rivelato che la Duchessa di Sussex non avrebbe intenzione di muoversi da Los Angeles per accompagnare ilnel ritorno a casa. Seppure nelle settimane scorse ...L'occasione della confessione della moglie delWilliam, è stato uno dei suoi tanti impegni ...e Meghan, in realtà almeno per la duchessa e il figlio Archie per ora resti con il punto ...Torna la regina Elisabetta. Dopo il lungo stop imposto dalla pandemia, la regina è «determinata a tornare al lavoro», ospitando ...Meghan Markle e il divorzio dal Principe Harry: ecco quanto c'è di vero sulla fine dell'amore fra il Duca e la Duchessa del Sussex ...