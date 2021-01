Il pressing del Tar su Speranza: "Chiarisca la zona arancione" (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Il Tar vuole vederci chiaro e mette nel mirino in ministro della Salute. I giudici: "La Regione ha depositato i numeri" Il ministero della Salute dovrà adesso spiegare nel dettaglio perché la Sardegna è rimasta in zona arancione. E il chiarimento, come imposto dal Tar tramite un decreto firmato dal presidente Dante D’Alessio, dovrà arrivare entro le 15 di domani, lunedì 1 febbraio. Sardegna ancora in zona arancione È infatti stata chiesta una relazione "sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Regione Sardegna per un'altra settimana in zona arancione, anche nel confronto con i dati riguardanti altre Regioni". La Sardegna ha cambiato zona di colore lo scorso 23 gennaio e la decisione era stata contestata fin dal primo ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Valentina Dardari Il Tar vuole vederci chiaro e mette nel mirino in ministro della Salute. I giudici: "La Regione ha depositato i numeri" Il ministero della Salute dovrà adesso spiegare nel dettaglio perché la Sardegna è rimasta in. E il chiarimento, come imposto dal Tar tramite un decreto firmato dal presidente Dante D’Alessio, dovrà arrivare entro le 15 di domani, lunedì 1 febbraio. Sardegna ancora inÈ infatti stata chiesta una relazione "sulle ragioni che hanno determinato la permanenza della Regione Sardegna per un'altra settimana in, anche nel confronto con i dati riguardanti altre Regioni". La Sardegna ha cambiatodi colore lo scorso 23 gennaio e la decisione era stata contestata fin dal primo ...

DiMarzio : L’@Atalanta_BC apre al prestito di #Lammers: non solo da tempo il @GenoaCFC, oggi pressing del @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - Paolo_ADP10 : @GioChirilly @Mr_Ozymandias Questo è il risultato del pressing mediatico che ci martella da marzo 2020 - Andrea842631710 : @RafaelDeRosa @antonio_gaito Musica per le mie orecchie. Una grande verità. Per me con il 4141 demme zielo fabian,… - lelebardi78 : @Pressing_real @GiorgiaRossi3 @Sorrentino @FrancescoOrdine @massimozampini @uzapelloni @Sabatini Parlerete per 15 m… - RaffaelloComes : @rikyjaypinaz1 @CinghAmanuense @fc18484 @PandevPCP @BausciaCafe sn 2 ruoli diversi...calha è essenziale perchè dett… -