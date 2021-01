Il presidente Fico convoca Italia Viva per un nuovo giro di consultazioni (Di domenica 31 gennaio 2021) La delegazione di Italia Viva è stata convocata lunedì mattina dal presidente della Camera Roberto Fico per un nuovo giro di consultazioni. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) La delegazione diè statata lunedì mattina daldella Camera Robertoper undi

lucianonobili : Come è possibile che mentre @tg5 e @TgLa7 fanno corretta informazione mandando in onda le dichiarazioni della deleg… - TeresaBellanova : A @Montecitorio per le consultazioni con il presidente Roberto Fico. Prosegue il confronto per la verifica di una m… - meb : Alcune riflessioni dopo l’incontro di ieri con il presidente Fico. - evangelista1951 : RT @meb: Alcune riflessioni dopo l’incontro di ieri con il presidente Fico. - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: 'Siamo per un governo politico guidato da Conte che arrivi al termine della legislatura'. Bruno Tabacci di Centro Democra… -