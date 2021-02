Il presidente di Confindustria commenta la crisi di governo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, si è espresso in merito alla crisi di governo. Bonomi: “Al nuovo governo chiedo ascolto. Gualtieri da confermare” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildi, Carlo Bonomi, si è espresso in merito alladi. Bonomi: “Al nuovochiedo ascolto. Gualtieri da confermare” su Notizie.it.

RaiNews : 'Dobbiamo fare presto e dobbiamo fare bene. Abbiamo bisogno di persone che ci garantiscano l'azione di #Governo', h… - CercielloRenato : RT @mgmaglie: Il presidente di Confindustria, @CarloBonomi_,sponsor del ministro @gualtierieurope.Ma non aveva chiesto un futuro governo co… - darianichele : RT @mgmaglie: Il presidente di Confindustria, @CarloBonomi_,sponsor del ministro @gualtierieurope.Ma non aveva chiesto un futuro governo co… - illusovr : RT @mgmaglie: Il presidente di Confindustria, @CarloBonomi_,sponsor del ministro @gualtierieurope.Ma non aveva chiesto un futuro governo co… - calchi963 : @mgmaglie @CarloBonomi_ @gualtierieurope L'ultimo presidente di Confindustria degno di nome è stato Squinzi poi il nulla... -