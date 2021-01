Il Paradiso delle Signore | anticipazioni | Clelia pronta alla fuga

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il- Giorgio Lupano e Enrica Pintore Alla storia d’amore tra(Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) non riesce a decollare, complici i pettegolezzi e le restrizioni dell’epoca. La capo commessa ha scoperto di essere incinta e la notizia, piuttosto che portare gioia, sta provocando una grande preoccupazione e mettendo in difficoltà l’altro suo figlio, vittima di dicerie a scuola., consapevole di star convivendo con un uomo ancora sposato, non riesce più a sostenere il pesosue decisioni, e per questo prenderà in considerazione l’idea di abbandonare Milano, potendo contare su un aiuto inatteso ma non proprio spassionato. I dettagli ...

Al Paradiso delle Signore la storia d'amore tra Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) non riesce a decollare, complici i pettegolezzi e le restrizioni dell'epoca. La capo commessa ha scop ...