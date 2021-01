Il Papa istituisce la Giornata mondiale dei nonni | il grazie di Lino Banfi

(Di domenica 31 gennaio 2021)Francesco ha annunciato oggi l’istituzione delladeie degli Anziani. Sarà celebrata la quarta domenica di luglio. Unadedicata aie agli Anziani. A comunicarlo oggiFrancesco. Questo omaggio è stato istituito per celebrare le persone in età avanzata quali trasmettitori di esperienze ai giovani. Questa mattina L'articolo proviene da YesLife.it.

RaiNews : #PapaFrancesco istituisce la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. 'Gesù predica con autorità propria' dice… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #PapaFrancesco istituisce la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. 'Gesù predica con autorità propria' dice all'Angelus… - CorriereQ : Il Papa istituisce la Giornata mondiale dei nonni - GazzettaDellaSc : Papa Francesco istituisce la Giornata Mondiale dei Nonni: prevista per la quarta domenica di luglio… - moliseweb : Papa Francesco istituisce la Giornata Mondiale dei Nonni: prevista per la quarta domenica di luglio -

In occasione della I° Giornata mondiale,Francesco presiederà la messa vespertina di domenica 25 luglio, compatibilmente con la situazione sanitaria, in San Pietro. . 31 gennaio 2021Giornata mondiale dei nonni, la data: ecco quando saràFrancesco, dunque,la giornata mondiale dei nonni. Ma quando sarà? Il pontefice stabilisce che questa ricada la quarta domenica ...Papa Francesco annuncia la prima Giornata mondiale dedicata ai nonni e agli anziani per la quarta domenica di luglio ..."I nonni tante volte sono dimenticati e noi così dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e trasmetterle". (ANSA) ...