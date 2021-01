Il papà di Giorgia, morta dopo un intervento: "Non c’è stato verso di rimettere in moto il cuore" (Di domenica 31 gennaio 2021) “Le avevamo preparato la sua camera di quando ancora viveva con noi. Avrebbe trascorso la convalescenza assieme a noi, ci saremmo presi cura di lei, tutto era pronto per accoglierla. Ma non c’è stato verso di rimettere in moto il suo cuoricino”. A parlare al Corriere della sera e Roberto Martone, padre di Giorgia, 41enne ricercatrice nel campo della profumeria, cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory, morta durante un’operazione chirurgica in una clinica milanese. Martone sedeva anche nel cdr dell’azienda di famiglia, il colosso Icr, Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi. Giorgia ha subito un intervento in day-hospital di isteroscopia all’Ospedale San Giuseppe di Milano. Ha subito uno shock molto raro, che le è stato fatale. È ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) “Le avevamo preparato la sua camera di quando ancora viveva con noi. Avrebbe trascorso la convalescenza assieme a noi, ci saremmo presi cura di lei, tutto era pronto per accoglierla. Ma non c’èdiinil suo cuoricino”. A parlare al Corriere della sera e Roberto Martone, padre di, 41enne ricercatrice nel campo della profumeria, cofondatrice di LabSolue Perfume Laboratory,durante un’operazione chirurgica in una clinica milanese. Martone sedeva anche nel cdr dell’azienda di famiglia, il colosso Icr, Industrie Cosmetiche Riunite di Lodi.ha subito unin day-hospital di isteroscopia all’Ospedale San Giuseppe di Milano. Ha subito uno shock molto raro, che le èfatale. È ...

