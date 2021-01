Il Palmeiras vince la Copa Libertadores Santos sconfitto in finale

(Di domenica 31 gennaio 2021) Ilha vinto lainai tempi supplementari. BUENOS AIRES (ARGENTINA) – Ilha vinto la. Unamolto combattuta e nervosa quello con ilche ha vinto i Verdao conquistare il trofeo solamente ai supplementari. A decidere la sfida è Breno che, di testa, al 99?, regala il secondo successo in questa competizione alla squadra brasiliana e, soprattutto, la possibilità di partecipare al prossimo Mondiale per Club in Qatar. Per il Peixe una sconfitta molto dolorosa dopo quella del 2003 contro il Boca Juniors. La partita Come detto, è stata una partita molto nervosa. Il primo tiro in porta è arrivato al 37?. La ...

Il Palmeiras vince la Copa Libertadores nel match contro il Santos e Felipe Melo festeggia sul campo con un videomessaggio in cui ringrazia Dio per il grandissimo trionfo! Il Palmeiras vince per la seconda volta nella sua storia la Copa Libertadores battendo il Santos con una rete di Breno in pieno recupero