Il Napoli piega il Parma 2-0, in gol Elmas e Politano (Di domenica 31 gennaio 2021) Napoli (ITALPRESS) – Il Napoli torna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol di Elmas e Politano per superare il Parma 2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Diventano undici, invece, le partite senza i tre punti per i ducali, inchiodati al penultimo posto e a secco di gol segnati per il quinto match negli ultimi sei in Serie A. Gattuso conferma il centrocampo della sfida di Coppa Italia e regala un'altra maglia da titolare a Elmas, preferito a Bakayoko. Ed è proprio il macedone a ripagare la fiducia del mister con una strepitosa azione al 32?: il numero 7 semina il panico tra Osorio, Kurtic e Grassi e spiazza Sepe per l'1-0 in un match fino a quel momento parecchio bloccato. Il Parma manca in idee in fase offensiva, Ospina è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Iltorna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol diper superare il2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Diventano undici, invece, le partite senza i tre punti per i ducali, inchiodati al penultimo posto e a secco di gol segnati per il quinto match negli ultimi sei in Serie A. Gattuso conferma il centrocampo della sfida di Coppa Italia e regala un'altra maglia da titolare a, preferito a Bakayoko. Ed è proprio il macedone a ripagare la fiducia del mister con una strepitosa azione al 32?: il numero 7 semina il panico tra Osorio, Kurtic e Grassi e spiazza Sepe per l'1-0 in un match fino a quel momento parecchio bloccato. Ilmanca in idee in fase offensiva, Ospina è ...

