(Di domenica 31 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Iltorna alla vittoria e si rilancia in campionato. Al “Maradona” bastano i gol diper superare il2-0 e restare a contatto con la zona Champions. Diventano undici, invece, le partite senza i tre punti per i ducali, inchiodati al penultimo posto e a secco di gol segnati per il quinto match negli ultimi sei in Serie A. Gattuso conferma il centrocampo della sfida di Coppa Italia e regala un’altra maglia da titolare a, preferito a Bakayoko. Ed è proprio il macedone a ripagare la fiducia del mister con una strepitosa azione al 32?: il numero 7 semina il panico tra Osorio, Kurtic e Grassi e spiazza Sepe per l’1-0 in un match fino a quel momento parecchio bloccato. Ilmanca in idee in fase offensiva, Ospina è ...

IlModeratoreWeb : Il Napoli piega il Parma 2-0, in gol Elmas e Politano - - nestquotidiano : Il Napoli piega il Parma 2-0, in gol Elmas e Politano - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Serie A: Napoli piega Parma 2-0 - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Serie A: Napoli piega Parma 2-0 - quotidianodirg : Serie A: Napoli piega Parma 2-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piega

La squadra di D'Aversa entra in campo nella ripresa con un piglio diverso, ilè però molto attento nel non concedere spazi alla velocità di Gervinho. Al 62' l'ivoriano, in un eccesso di ...Partendo da, l'Italia è il sipario che si apre sulla vita quotidiana di amiche molto diverse ... proprio come il salice che, pur di non spezzarsi, sisotto la neve (come nell'antica ...Successo del Napoli in campionato. La squadra di Gattuso torna a vincere e si rilancia in campionato. Al " Maradona " segnano Elmas e ...Il Napoli torna a vincere in campionato e lo fa battendo il Parma per 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona. Partita decisa da un gol per tempo, prima una gran giocata di Elmas poi un sinistro deviat ...