Il Milan chiama, Inter e Juve rispondono. Ma Pioli ha il calendario dalla sua (Di domenica 31 gennaio 2021) Vincono entrambe le Milanesi in vetta, la Juve tiene il passo. Oggi l'Atalanta sfida la Lazio mentre la Roma ospita il Verona Sta nascendo una nuova Juve, quella di Pirlo, sempre fluida – come a inizio anno – ma con più certezze. Nel progetto dell'allenatore Juventino Ronaldo è il valore aggiunto imprescindibile di una squadra che non ruota attorno a lui. Ma viaggia in parallelo, senza esserne dipendente. Una differenza sottile ma sostanziale rispetto, ad esempio allo scorso anno. Col ritorno di Chiellini, de Ligt, Cuadrado, la crescita di Bentancur e Chiesa i bianconeri sono tornati a far paura, anche se ancora indietro rispetto alle Milanesi. Il Milan batte il Bologna e mantiene la vetta ma fatica decisamente più di Inter e Juventus.

