Il mercato invernale fu decisivo per lo scudetto del Napoli nel 1987

La Gazzetta dello Sport ha proposto una breve storia del mercato invernale, attraverso i trasferimenti più importanti o ad effetto. Tra questi, c'è l'acquisto del Napoli di Francesco Romano. Capitò al Napoli, nel 1986, quando pescò in Serie B, nella Triestina, l'uomo che avrebbe dato equilibrio a tutta la squadra e le avrebbe consentito di sopportare (e supportare) il peso di un attacco atomico formato da Maradona, Giordano e Carnevale. Quel giocatore era Francesco Romano, costò 2 miliardi di lire e fu decisivo per il titolo.

