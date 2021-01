Il linguaggio dei politici, quello che non dicono (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel bel mezzo della crisi di governo, immaginiamo un’intervista a un politico a caso. Giornalista: “Secondo lei il Governo Conte ter si farà?”. Politico: “Beh, il partito XYZ sembra aver finalmente capito l’importanza della coesione”. Cosa ha detto il politico? Che il partito XYZ ha capito l’importanza della coesione. Da questo segue logicamente che il Governo Conte ter si farà? No. quello che segue logicamente è che esiste il partito XYZ, per esempio, o che la coesione è importante. Del Governo Conte ter il politico non ha parlato. Noi però interpretiamo questa affermazione nel modo che vuole il politico, e cioè che lui crede che il Governo Conte ter si farà, perché abbiamo seguito un’altra strada interpretativa. Il politico ha suggerito qualcosa senza però dirlo veramente, e noi abbiamo colto il suggerimento. Qualche giorno dopo si scopre che il Governo Conte ter ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel bel mezzo della crisi di governo, immaginiamo un’intervista a un politico a caso. Giornalista: “Secondo lei il Governo Conte ter si farà?”. Politico: “Beh, il partito XYZ sembra aver finalmente capito l’importanza della coesione”. Cosa ha detto il politico? Che il partito XYZ ha capito l’importanza della coesione. Da questo segue logicamente che il Governo Conte ter si farà? No.che segue logicamente è che esiste il partito XYZ, per esempio, o che la coesione è importante. Del Governo Conte ter il politico non ha parlato. Noi però interpretiamo questa affermazione nel modo che vuole il politico, e cioè che lui crede che il Governo Conte ter si farà, perché abbiamo seguito un’altra strada interpretativa. Il politico ha suggerito qualcosa senza però dirlo veramente, e noi abbiamo colto il suggerimento. Qualche giorno dopo si scopre che il Governo Conte ter ...

