Il giornalista Augias critica il servizio clienti Enel, ma non si accorge di essere vittima di phishing (Di domenica 31 gennaio 2021) Corrado Augias contro Enel ma è phishing: cosa è successo al giornalista "OK Boomer". Così i più giovani hanno commentato la vicenda che ha coinvolto Corrado Augias: il giornalista, rispondendo su Repubblica a una lettrice che lamentava l'inefficienza della burocrazia italiana, ha criticato il servizio clienti Enel, non rendendosi conto di essere stato vittima di phishing (un tentativo di truffa online che si applica inviando una mail, ndr). Il giornalista 86enne ha ricevuto la seguente mail: "Enel – si tratta di un ultimo sollecito si dispone di un rimborso incompiuto il rimborso di 92,72 € ancora valido fino al 28/01/2021".

