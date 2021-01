Il figlio di Allan ha l’alopecia, il brasiliano si rasa a zero per amore (Di domenica 31 gennaio 2021) Un gesto pieno di amore quello compiuto da Allan, l’ex Napoli oggi in forze all’Everton. Il centrocampista ha deciso di rasarsi a zero come segno di solidarietà e vicinanza al figlio Miguel, al quale una malattia autoimmune ha provocato l’alopecia. E’ la moglie di Allan, Thais, che ha pubblicato la foto dei due su Instagram, con un testo che spiega quanto accaduto. In esso scrive: “I miei pelati! Ho pensato molto se avrei dovuto portare questo argomento qui, perché la verità è che non mi sento così a mio agio. Non so con certezza quali parole usare, cosa dire; ma dopo aver pensato, pregato e ricevuto alcune domande, sono venuta a condividere con voi un’esperienza che viviamo da tempo”. Racconta che al figlio è stata diagnosticata la malattia quando ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 gennaio 2021) Un gesto pieno diquello compiuto da, l’ex Napoli oggi in forze all’Everton. Il centrocampista ha deciso dirsi acome segno di solidarietà e vicinanza alMiguel, al quale una malattia autoimmune ha provocato. E’ la moglie di, Thais, che ha pubblicato la foto dei due su Instagram, con un testo che spiega quanto accaduto. In esso scrive: “I miei pelati! Ho pensato molto se avrei dovuto portare questo argomento qui, perché la verità è che non mi sento così a mio agio. Non so con certezza quali parole usare, cosa dire; ma dopo aver pensato, pregato e ricevuto alcune domande, sono venuta a condividere con voi un’esperienza che viviamo da tempo”. Racconta che alè stata diagnosticata la malattia quando ...

fanpage : Tutto l'amore di un padre per il suo piccolo ? - napolista : Il figlio di #Allan ha l’alopecia, il brasiliano si rasa a zero per amore E’ la moglie del centrocampista, Thais, a… - _SiGonfiaLaRete : #Allan cuore d'oro: si rasa la testa per sostenere il figlio malato di alopecia - Mediagol : Allan, l'atto d'amore dell'ex #Napoli: il figlio ha l'alopecia e lui si rasa i capelli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL BEL GESTO - Allan si rasa a zero per l'alopecia del figlio Miguel -