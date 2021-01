Il festival musicale Coachella è stato cancellato: “Paura di una recrudescenza dei contagi da Covid-19” (Di domenica 31 gennaio 2021) Con la sua line-up sempre piena di grandi nomi della musica e nuovi talenti, il Coachella è uno dei festival più importanti e seguiti del mondo. Quest’anno non ci sarà. È stato cancellato. La rassegna statunitense, che si sarebbe dovuta svolgere ad aprile all’Indiòs Empire Polo Club in California, è stata annullata per via delle “preoccupazioni di una recrudescenza dei contagi da Covid-19“, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie di Riverside. cancellato anche lo Stagecoach festival, kermesse di musica country ‘cugina’ del Coachella, che si sarebbe dovuta svolgere sempre all’Indiò Empire Polo Club in aprile. Entrambi i festival erano originariamente programmati per aprile 2020 e sono stati tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Con la sua line-up sempre piena di grandi nomi della musica e nuovi talenti, ilè uno deipiù importanti e seguiti del mondo. Quest’anno non ci sarà. È. La rassegna statunitense, che si sarebbe dovuta svolgere ad aprile all’Indiòs Empire Polo Club in California, è stata annullata per via delle “preoccupazioni di unadeida-19“, secondo quanto riferiscono le autorità sanitarie di Riverside.anche lo Stagecoach, kermesse di musica country ‘cugina’ del, che si sarebbe dovuta svolgere sempre all’Indiò Empire Polo Club in aprile. Entrambi ierano originariamente programmati per aprile 2020 e sono stati tra ...

