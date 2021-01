Il dramma infinito del Covid: i sintomi dopo la guarigione (Di domenica 31 gennaio 2021) Quali sono i sintomi del Covid che potrebbero perdurare anche dopo la guarigione e quindi la negativizzazione. Con l’epidemia ancora in corso, anzi, in ripresa per la diffusione delle varianti, si moltiplicano gli studi sulle persone che hanno contratto il nuovo coronavirus sostanzialmente nel corso della prima ondata. E i risultati non sono propriamente incoraggianti. Molti dei soggetti che hanno superato il Covid presentano ancora i sintomi della malattia a mesi di distanza. Lo studio dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Gli ultimi dati arrivano da uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, città simbolo della prima ondata del coronavirus. Lo studio Surviving Covid-19 in Bergamo Province: a post-acute outpatient re-evaluation è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021) Quali sono idelche potrebbero perdurare anchelae quindi la negativizzazione. Con l’epidemia ancora in corso, anzi, in ripresa per la diffusione delle varianti, si moltiplicano gli studi sulle persone che hanno contratto il nuovo coronavirus sostanzialmente nel corso della prima ondata. E i risultati non sono propriamente incoraggianti. Molti dei soggetti che hanno superato ilpresentano ancora idella malattia a mesi di distanza. Lo studio dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Gli ultimi dati arrivano da uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, città simbolo della prima ondata del coronavirus. Lo studio Surviving-19 in Bergamo Province: a post-acute outpatient re-evaluation è ...

