Il dramma di Roberto Brunetti Er Patata: “Vivo col reddito di cittadinanza, voglio lavorare” (Di domenica 31 gennaio 2021) I problemi economici di Roberto Brunetti Chi ama i cinepanettoni sicuramente si ricorderà di Roberto Brunetti, meglio conosciuto come Er Papata. L’attore è stato ospite a Pomeriggio Cinque in occasione di una puntata dedicata ai personaggi tv e del cinema che hanno delle difficoltà economiche. Il professionista romano, nella seconda parte del talk di Barbara D’Urso ha detto di aver cambiato vita per risolvere i propri problemi economici. In più, al pubblico di Canale 5 ha detto di vivere con il reddito di cittadinanza, ma vorrebbe lavorare. “Prendo il reddito di cittadinanza. Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE”, ha spiegato l’attore nella trasmissione ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 31 gennaio 2021) I problemi economici diChi ama i cinepanettoni sicuramente si ricorderà di, meglio conosciuto come Er Papata. L’attore è stato ospite a Pomeriggio Cinque in occasione di una puntata dedicata ai personaggi tv e del cinema che hanno delle difficoltà economiche. Il professionista romano, nella seconda parte del talk di Barbara D’Urso ha detto di aver cambiato vita per risolvere i propri problemi economici. In più, al pubblico di Canale 5 ha detto di vivere con ildi, ma vorrebbe. “Prendo ildi. Ogni tanto lo alzano e ogni tanto lo abbassano, perché prendo qualche soldino dal cinema, i diritti di immagine, la SIAE”, ha spiegato l’attore nella trasmissione ...

roberto_manc : RT @marta_pellizzi: Ho lottato contro 4 tumori cerebrali e perso la vista. Ma per l'INPS non ho diritto all'accompagnamento. Istituzioni e… - roberto_galassi : RT @marta_pellizzi: Ho lottato contro 4 tumori cerebrali e perso la vista. Ma per l'INPS non ho diritto all'accompagnamento. Istituzioni e… - nordio_roberto : RT @marta_pellizzi: Ho lottato contro 4 tumori cerebrali e perso la vista. Ma per l'INPS non ho diritto all'accompagnamento. Istituzioni e… - Roberto_Candidi : RT @marta_pellizzi: Ho lottato contro 4 tumori cerebrali e perso la vista. Ma per l'INPS non ho diritto all'accompagnamento. Istituzioni e… -