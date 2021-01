Il Covid cambia i consumi alimentari, gli italiani scelgono Dop e Made in Italy (Di domenica 31 gennaio 2021) La pandemia sta spingendo gli acquisti per la tavola verso prodotti locali e certificati. È quanto emerso dall’indagine realizzata da EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica. Oltre la metà degli intervistati ha comprato cibi a "Km 0” e con certificazioni territoriali Leggi su tg24.sky (Di domenica 31 gennaio 2021) La pandemia sta spingendo gli acquisti per la tavola verso prodotti locali e certificati. È quanto emerso dall’indagine realizzata da EngageMinds Hub, il Centro di ricerca dell'Università Cattolica. Oltre la metà degli intervistati ha comprato cibi a "Km 0” e con certificazioni territoriali

