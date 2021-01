Il contratto tra l’Ue e AstraZeneca: 870 milioni per 300 milioni di dosi del vaccino contro il Covid (Di domenica 31 gennaio 2021) vaccino Covid, il contratto tra l’Ue e AstraZeneca: 870 milioni per 300 milioni di dosi. Le cifre pubblicate dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Come noto e come comunicato nei giorni scorsi, l’Unione europea, nel pieno della discussione con AstraZeneca, ha deciso di pubblicare il contratto stipulato con la società per la fornitura del vaccino contro il Covid. Nel testo pubblicato molte parti sono oscurate, ma nella prima versione che è stata pubblicata, le parti cancellate erano leggibili utilizzando alcuni strumenti per la lettura di documenti Pdf. Bruxelles ha presto intuito il clamoroso errore e ha sostituito il documento ... Leggi su newsmondo (Di domenica 31 gennaio 2021), iltra: 870per 300di. Le cifre pubblicate dal quotidiano tedesco Der Spiegel. Come noto e come comunicato nei giorni scorsi, l’Unione europea, nel pieno della discussione con, ha deciso di pubblicare ilstipulato con la società per la fornitura delil. Nel testo pubblicato molte parti sono oscurate, ma nella prima versione che è stata pubblicata, le parti cancellate erano leggibili utilizzando alcuni strumenti per la lettura di documenti Pdf. Bruxelles ha presto intuito il clamoroso errore e ha sostituito il documento ...

