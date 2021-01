Il Conte Ter e il boomerang europeista (Di domenica 31 gennaio 2021) Costruiamo il Conte Ter. In alternativa, l’unica, le elezioni sarebbero il male minore. Giuseppe Conte non è Che Guevara. Ma è condizione per strutturare e qualificare l’alleanza tra M5S-Pd-LeU: obiettivo politico di fase storica. Il punto politico ai fini della rinascita, riveduta e corretta, del Governo Conte non è la riammissione dell’ “inaffidabile” Italia Viva per allargare la maggioranza M5S-Pd-LeU, assoluta alla Camera e relativa al Senato. Il punto politico, al quale lavora con saggezza e passione il Presidente Fico, è il programma di legislatura. Proviamo a riflettere sul suo principio fondativo, indicato da larga parte della maggioranza da costruire, come tratto distintivo, fonte di legittimazione politica ultima, esclusiva ed escludente, del governo da ricomporre: l’europeismo. È una scelta necessitata oppure strumentale? ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Costruiamo ilTer. In alternativa, l’unica, le elezioni sarebbero il male minore. Giuseppenon è Che Guevara. Ma è condizione per strutturare e qualificare l’alleanza tra M5S-Pd-LeU: obiettivo politico di fase storica. Il punto politico ai fini della rinascita, riveduta e corretta, del Governonon è la riammissione dell’ “inaffidabile” Italia Viva per allargare la maggioranza M5S-Pd-LeU, assoluta alla Camera e relativa al Senato. Il punto politico, al quale lavora con saggezza e passione il Presidente Fico, è il programma di legislatura. Proviamo a riflettere sul suo principio fondativo, indicato da larga parte della maggioranza da costruire, come tratto distintivo, fonte di legittimazione politica ultima, esclusiva ed escludente, del governo da ricomporre: l’europeismo. È una scelta necessitata oppure strumentale? ...

